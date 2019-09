Zinchenko deixou de ser o 'amuleto da sorte' de Guardiola

Oleksandr Zinchenko chegou ao Manchester City em 2016 por 'apenas' 2 milhões de euros, proveniente dos russos do Ufa, e Pep Guardiola fez dele um lateral esquerdo de luxo. Como se não bastasse, o ucraniano tornou-se numa espécie de talismã para o treinador espanhol, já que com ele em campo a vitória era quase certa.Zinchenko tem a maior série de triunfos consecutivos na Premier League: 23. David Silva, seu companheiro nos citizens, também tem uma série de 23, mas alcançada na época passada. Seguem-se neste ranking De Bruyne, Fernandinho e Ederson, todos com 18.Só que a sequência do ucraniano sofreu um rude golpe com o empate diante do Tottenham, mas mesmo assim continuava sem perder. Até que aconteceu a derrota surpreendente com o Norwich, que acabou em definitivo com o seu estatuto de amuleto da sorte do City... Será que o recupera?