Mulher criticou Guardiola e Zinchenko foi 'obrigado' a esclarecer polémica

Depois das declarações da namorada - agora esposa, depois de se terem casado no fim-de-semana -, Oleksandr Zinchenko recorreu ao Instagram para esclarecer a polémica que visou o treinador do Manchester City, Pep Guardiola.





No Youtube, Vlada Sedan apontou o dedo ao técnico espanhol e culpabilizou-o pela eliminação dos citizens na Liga dos Campeões frente ao Lyons. Contudo, Zinchenko garante que a companheira expressou apenas a sua opinião como adepta do clube, explicando que não se tratou de qualquer espécie de recado pelo facto de o lateral ucraniano não ter sido utilizado."Em primeiro lugar, eu não disse nada de mal ou crítico sobre as nossas táticas. Apenas expliquei que nós, como jogadores, entendemos os efeitos que as táticas têm e com tanta experiência podemos adaptar-nos às táticas que recebemos. Na derrota com o Lyon, isso não significa que o treinador se enganou. Se viram as minhas entrevistas no passado e a maneira como falo sobre ele, podem acreditar em mim. Ele é o número 1", começou por escrever o jogador de 23 anos num 'storie' do Instagram."Embora seja jornalista, ela também é adepta. Durante a temporada, ela viajou connosco para todos os jogos, em casa e fora, porque ela é uma grande fã do City! No vídeo podem ver as suas emoções logo após o jogo e ela deu uma opinião como todos os fãs fazem, porque ela queria que fizéssemos melhor. Neste momento percebemos perfeitamente que ela não deveria ter publicado aquilo nas redes sociais, por ser minha esposa, mas ela não estava a tentar dar uma opinião jornalística sobre o treinador. Estava simplesmente a reagir ao seu desapontamento enquanto adepta", acrescentou, para justificar as críticas de Vlada Seda.