Ziyech chegou e já tem um ‘bromance’ no Chelsea

Hakim Ziyech chegou ao Chelsea através de um negócio que estava fechado desde fevereiro, que envolveu 40 milhões de euros.

O avançado não pode jogar o que resta desta temporada, mas, ainda assim, não tem faltado aos treinos e até já tem um ‘bromance’ com Reece James. No vídeo partilhado pelos ‘blues’ no Instagram vê-se o defesa inglês a abraçar o recém-chegado.

Amizade no Chelsea

Os adeptos foram ao delírio e surgiram vários comentários, como "Ziyech + James no flanco direito vai ser interessante" ou "Fazendo planos para esmagar o flanco direito na próxima temporada".

Recorde-se que, esta temporada, ao serviço do Ajax, o jogador de 27 anos conseguiu fazer 9 golos e 16 assistências em todas as competições.

No momento da chegada ao clube inglês, Ziyech afirmou que se identifica com o estilo de jogo ofensivo do Chelsea e que Frank Lampard também terá tido bastante influência na sua decisão.



Autor: Rita Pedroso