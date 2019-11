Acabou-se a paciência de Marco Silva: Moise Kean afastado por motivos disciplinares

Moise Keane foi um dos reforços do Everton para a atual temporada mas continua a não justificar os 30 milhões de euros pagos pelos toffees à Juventus.





No último fim de semana o avançado italiano viajou com a equipa de Marco Silva até Southampton mas voltou a ficar fora das escolhas do técnico português para o encontro, que terminou com triunfo do Everton (2-1), por motivos disciplinares.O jogador de 19 anos chegou atrasado a uma concentração do Everton pela segunda vez e por isso assistiu ao jogo na bancada do St. Mary's, mesmo depois de ter pedido desculpas ao técnico português e aos dirigentes do emblema de Liverpool.

Desde o início da época Kean participou em 11 jogos oficiais - quatro deles como titular, dois na Premier League e outros dois na Taça da Liga - mas ainda não se estreou a marcar com a camisola do Everton.

Em setembro, Moise Keane ficou fora da convocatória da seleção italiana nos jogos de apuramento para o Euro 2020 contra Arménia e Finlândia, depois de também se ter atraso para uma concentração dos sub-21 transalpinos no verão. Na altura, o selecionador Roberto Mancini justificou a ausência do jovem avançado considerando que "os profissionais devem sempre comportar-se bem".