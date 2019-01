Adepto do Everton esfaqueado na cara: «Nem consigo ver-me ao espelho»

A imagem partilhada pelo adepto A imagem partilhada pelo adepto

O confronto entre adeptos do Everton e do Millwall antes da partida a contar para os 16-avos-de-final da Taça de Inglaterra não terminou bem para um seguidor da equipa de Liverpool.O jovem foi esfaqueado na cara e mostrou os 'estragos' nas redes sociais. "Nem consigo ver-me ao espelho", escreveu depois do sucedido.As imagens do confronto correram as redes sociais, tendo sido captadas por pessoas que estavam por perto quando se deu o 'motim'.A partida terminou com surpresa depois de o Millwall, da segunda divisão inglesa, ter eliminado o Everton de Marco Silva da competição, com uma vitória por 3-2 envolta em polémica.