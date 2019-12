Ancelotti deve ser o sucessor de Marco Silva no Everton

Poucos dias depois de ter sido despedido do comando técnico do Nápoles, o italiano Carlo Ancelotti deverá ser em breve anunciado como novo treinador do Everton. De acordo com a Sky Sports News, o técnico de 60 anos já terá chegado a um princípio de acordo com os toffees para assumir um cargo que até há poucos dias era do português Marco Silva.A confirmar-se esta mudança, Ancelotti irá pela segunda vez orientar uma equipa da Premier League, isto depois de duas temporadas no Chelsea, nas quais conquistou um campeonato, uma Taça de Ingalterra e ainda uma Supertaça.