André Gomes elogia adeptos

André Gomes revelou num vídeo em direto com os seus seguidores nas redes sociais as saudades de voltar aos relvados e enalteceu o apoio dos adeptos do Everton quando recuperou de uma grave lesão. "A primeira coisa que quero fazer depois da quarentena é voltar aos treinos. Os adeptos têm sido incríveis comigo. O momento mais especial foi voltar frente ao United", disse, destacando Ancelotti: "É um grande técnico!"