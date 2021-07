Demarai Gray regressa a Inglaterra para representar o Everton

O extremo inglês Demarai Gray é o novo reforço do Everton, tendo assinado contrato com os toffees por três temporadas, até 2024, anunciou esta quinta-feira o clube da Liga inglesa de futebol, no qual alinha o português André Gomes.

Gray, de 25 anos, estava ao serviço do Bayer Leverkusen desde janeiro, quando deixou o Leicester para assinar por 18 meses pelo emblema alemão, que, na altura, pagou dois milhões de euros pela transferência.

Embora o Everton, agora orientado pelo espanhol Rafa Benítez, não tenha revelado os valores do negócio, a imprensa inglesa adianta que a formação de Liverpool pagou precisamente o mesmo valor que os germânicos tinham pago há seis meses.

Demarai Gray fez toda a formação no Birmingham, de onde rumou ao Leicester, a meio da época 2015/16, ainda a tempo de ajudar os foxes a conquistarem o inédito título de campeão inglês.