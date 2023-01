Dirigentes do Everton aconselhados a não ir ao jogo com o Southampton por motivos de segurança

Os membros da direção do Everton foram aconselhados a não comparecerem este sábado no jogo com o Southampton, pelo facto de terem sido feitas ameaças à sua segurança.Segundo a imprensa inglesa, o presidente Bill Kenwright, a diretora executiva Denise Barrett-Baxendale, o diretor financeiro Grant Ingles e Graeme Sharp, um dos melhores jogadores na história do clube, foram aconselhados por consultores de segurança a manterem-se afastados do Goodison Park esta tarde.O clube vive um momento conturbado e os adeptos, que estão contra a direção, agendaram um protesto para depois do encontro, que tem início marcado para as 15 horas."Na sequência da avaliação do risco, e em resposta a ameaças que foram recebidas, os diretores do clube foram avisados de que não deverão comparecer no jogo de hoje", explicou um consultor de segurança.Um porta-voz do Everton explicou: "Trata-se de uma decisão sem precedentes. Nunca antes a toda a direção foi aconselhada a não comparecer num jogo por questões de segurança. Trata-se de um dia profundamente triste no Everton."