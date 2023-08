Everton oficializa Beto: «Foi fácil fazer esta mudança»

O Everton anunciou esta terça-feira a contratação de Beto, proveniente da Udinese. O clube inglês não revelou os valores do negócio, mas a imprensa inglesa avança que terá custado cerca de 30 mihões de euros. O avançado português, de 25 anos, assinou contrato até 2027."O Everton é um grande clube da Premier League, muito respeitado e com uma grande história. Foi fácil fazer esta mudança", começou por dizer o jogador aos meios oficiais do clube. "Quando um clube como o Everton tenta comprar-nos em janeiro e depois volta a tentar no verão, sentimos que nos querem a sério, o que também tornou a decisão mais fácil para mim. O meu ídolo, Samuel Eto'o, também jogou aqui, o que torna tudo ainda mais especial".Nas duas épocas em que esteve ao serviço da Udinese, Beto marcou 21 golos nos 62 jogos em que participou. Antes de rumar a Itália, o avançado jogou no Portimonense e no Olímpico do Montijo, do Campeonato de Portugal.