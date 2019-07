Fabian Delph reforça Everton de Marco Silva

? High Quality

Welcome, Fabian Delph! pic.twitter.com/qFHSccvUpF — Everton (@Everton) 15 de julho de 2019

Fabian Delph é reforço para o Everton, de Marco Silva, para a próxima temporada. O internacional inglês, de 29 anos, assinou contrato com os toffees por três temporadas, até 2022, sendo que o valor do negócio ainda é desconhecido.Em declarações ao site oficial do clube, Delph demonstrou estar motivado para o novo desafio. "Sempre que jogava contra o Everton, fosse em casa ou fora, a primeira coisa que me surgia na memória era a paixão dos adeptos. Os adeptos do Everton parecem saber o que é futebol, parecem compreendê-lo. É algo que já lhes está no sangue. Estou muito feliz por estar aqui, vou dar absolutamente tudo – nada menos do que 100 por cento", revelou o jogador.Marco Silva, técnico dos toffees, também em declarações ao site do Everton, elogiou a qualidade de Delph, destacando ainda a experiência do jogador. "Quando eu tento trazer um novo jogador para o plantel, o primeiro parâmetro que procuro num jogador é a qualidade e Fabian é um jogador com uma qualidade tremenda. Mas aquilo que pode trazer para o balneário, também é importante para a equipa", vincou.Na última temporada, Fabian Delph realizou 20 partidas pelo Manchester City.