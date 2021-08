Imprensa inglesa revela que Rafa Benítez quer Aurélio Buta no Everton

O jornal inglês 'The Sun' avança esta terça-feira que Rafa Benítez pediu a contratação do português Aurélio Buta para o Everton.





Olheiros dos 'toffees' terão observado o defesa do Antuérpia e o treinador espanhol quer Buta na equipa pois, não obstante o clube já ter garantido as contratações de Seamus Coleman e Jonjoe Kenny, Benítez quer mais solidez defensiva.O português - que também estará na mira do Celtic - tem mais um ano de contrato com a formação belga, que pretende pelo menos 3,5 milhões de euros pelo passe do jogador. O Benfica tem 50 por cento dos direitos desportivos de Buta.