James recebeu proposta para jogar na Turquia

James Rodríguez, que teve o seu nome associado ao FC Porto num negócio que envolveria o seu compatriota Luis Díaz - que despertou o interesse do Everton no último mercado de transferências -, é alvo de um clube da Turquia. Segundo meios de comunicação do país, o Istanbul Basaksehir chegou mesmo a apresentar uma proposta oficial pelo ex-jogador dos dragões.





No entanto, é provável que James não veja com bons olhos tal mudança de ares, pesando o facto de, no momento, o clube interessado ser o penúltimo classificado do campeonato turco.Com a saída de Carlo Ancelotti do comando técnico do Everton para a entrada de Rafael Benítez, o médio colombiano perdeu espaço no plantel. O FC Porto, contudo, não tinha James como prioridade