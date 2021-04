James Rodríguez: «Real Madrid não quis deixar-me sair para o Atlético»

James Rodríguez revelou esta quinta-feira, em entrevista aos microfones da 'SportsCenter ESPN', que esteve a um pequeno passo de se transferir para o Atlético Madrid no verão de 2019, mas essa transferência acabou por cair por terra.





Hoje, no Everton, o internacional colombiano explica o que não possibilitou a sua mudança para a turma de Diego Simeone."O ano passado joguei pouco no Real Madrid. Quando decidi sair do Bayern Munique já tinha algo com outro clube, estava praticamente fechado. O clube era o Atlético Madrid. O Real não quis deixar-me sair. Falei com Simeone. Disse-me que era um jogador importante e que ia poder jogar com ele. Eu disse-lhe que estava pronto. [Não deixou] Porque era para o Atlético? Talvez, mas há que perguntar a Florentino Pérez", atirou o ex-FC Porto.Contudo, o regresso ao Santiago Bernabéu foi o que se sucedeu. "Sabia que com Zidane não ia jogar muito. Foi um ano que não foi bom. Agora que estou no Everton quero demonstrar que estou intacto e que quando estou num bom nível faço as coisas bem", assumiu.James Rodríguez nunca escondeu que um dos fatores que o levou a assinar pelo Everton foi Carlo Ancelotti, treinador que o orientou no Real Madrid e Bayern Munique, e que se tornou fundamental na sua carreira.

"Se Carlo [Ancelotti] não estivesse aqui, eu não teria vindo, digo-o de coração. Ele foi quem me trouxe até aqui. Também comecei a conhecer o clube, as pessoas que lá trabalham, o que querem [para o clube], e vi que podia ser bom para mim porque também quero ganhar. Carlo foi fundamental e foi bom para mim, para o Real Madrid e para o Bayern Munique", concluiu.