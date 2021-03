João Virgínia encheu as medidas de Ancelotti: «Merece os elogios»

A presença de João Virgínia na baliza do Everton foi uma das novidades diante do Manchester City e, no final, o português foi também um dos destaques dos toffees apesar da derrota por 2-0 que ditou o adeus à Taça de Inglaterra.





Após o encontro, Carlo Ancelotti foi questionado sobre o português de 21 anos e não escondeu a sua satisfação. "Esteve muito bem. Como disse, não tem experiência mas tem qualidade. Fique contente com a sua performance. Ele trabalha sempre bem, no duro, sempre focado. Merece os elogios", declarou o italiano.