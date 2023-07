João Virgínia renova com o Everton

?? | @1JoaoVirginia has signed a new two-year deal until the end of June 2025.



Congratulations, Joao! — Everton (@Everton) July 9, 2023

João Virgínia vai continuar vinculado ao Everton. O guarda-redes português, de 23 anos, renovou contrato com os toffees por mais duas temporadas, até final de 2024/25."Estou muito feliz por estar no Everton é um momento fantástico para mim e para a minha família assinar este novo contrato. É bom estar de volta à Finch Farm e estou entusiasmado pela nova época. Muito mudou desde que saí por empréstimo na época passada. Há novos jogadores, um novo treinador, por isso será um novo começo para mim", referiu o guarda-redes português, que na temporada passada esteve cedido ao SC Cambuur, da Liga holandesa."Sair e jogar um outro futebol, em novos países, novas culturas e novos balneários faz-nos crescer bastante. Como guarda-redes, precisamos disso. Quero jogar mais e mais. Obviamente que num clube grande como o Everton é um grande passo, mas eu quero esse desafio. O grupo de guarda-redes é bastante bom e temos experiência com o [Jordan] Pickford e o [Andy] Lonergan. Estou entusiasmado por trabalhar com eles", acrescentou o guardião, que em 2021/22 esteve emprestado ao Sporting.