Jogador do Everton coloca equipamento completo do clube à venda por... 300 libras

Contratado em 2019 ao Mainz por 25 milhões de euros, Jean-Philippe Gbamin nunca conseguiu justificar o investimento feito pelo Everton e rapidamente ganhou o rótulo que poucos jogadores desejam: 'flop'. Fez apenas 8 jogos pelo clube, cumpriu dois empréstimos (CSKA Moscovo e Trabzonspor) desde então e agora, com um ano de contrato pela frente, está de volta a Liverpool... mas não para ficar.Pelo menos a julgar por aquilo que partilhou nas redes sociais, ao colocar à venda o seu equipamento completo (com várias camisolas de jogo e treino, calções ou meias) por apenas 300 libras, qualquer coisa como 350 euros. Um valor bastante baixo, que confirma não só o pouco apreço que o médio costa-marfinense tem pela sua passagem pelos toffees, mas que por outro lado confirma também que a sua continuidade no clube é pouco provável.De resto, ao contrário do que seria de esperar, até os próprios adeptos do Everton gozaram com a situação, com vários comentários em tom bem humorado.