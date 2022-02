Jordan Pickford metido em confusão num pub: disseram-lhe que tinha os braços de um T-Rex

O jornal inglês 'The Sun' conta que Jordan Pickford, guarda-redes do Everton e da seleção de Inglaterra, esteve envolvido numa confusão num pub, da qual resultou um ferido.Ao que parece o jogador, que chegou ao pub acompanhado com amigos, foi provocado por um grupo de jovens, que lhe terão dito que tinha os braços curtos e que parecia um dinossauro T-Rex.Alguns dos amigos do guarda-redes perderam as estribeiras e um dos provocadores acabou com o nariz partido, enquanto outro, que gravava a cena, ficou sem o telemóvel, partido no chão.A polícia foi chamada ao local mas, segundo o 'The Sun', Jordan Pickford e os amigos já tinham deixado o pub. As autoridades estão a investigar o sucedido.