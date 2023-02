Jordan Pickford renova com o Everton até 2027

Jordan Pickford renovou contrato com o Everton por mais três épocas, até junho de 2027, anunciou esta sexta-feira o clube da Premier League, em comunicado divulgado no site oficial.

O dono da baliza da seleção inglesa, de 28 anos, estava vinculado até 2024 ao emblema de Liverpool, ao qual chegou em 2017, então proveniente do Sunderland, em que tinha feito a formação e iniciado a carreira profissional.

Com 222 jogos pelos toffees, Pickford é o segundo jogador do atual plantel com mais partidas pelo clube, apenas atrás do capitão, o irlandês Seamus Coleman (401), contando ainda no currículo com participações por Inglaterra nos mundiais de 2018 e 2022, e no Euro2020.

O Everton, em que joga o lateral português Rúben Vinagre, emprestado pelo Sporting, ocupa um modesto 16.º lugar na Premier League, apenas um ponto acima da zona de despromoção.