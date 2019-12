Kovac na bancada alimenta rumores de acordo com o Everton

A chicotada psicológica surtiu efeito, pelo menos por agora. Marco Silva saiu e o Everton, sob a orientação do interino Duncan Ferguson, bateu (3-1) o Chelsea, interrompendo a série de três derrotas na Premier. O triunfo permitiu aos toffees sair da zona de despromoção."O ambiente no Goodison Park estava inacreditável. Era mesmo aquilo que eu e os jogadores precisávamos", disse Duncan Ferguson.Niko Kovac, ex-treinador do Bayern Munique, viu a partida na bancada, tendo a imprensa inglesa avançado com a hipótese de ele estar nas cogitações do Everton.