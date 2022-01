Lampard supera Vítor Pereira na corrida ao banco do Everton

Frank Lampard é agora o principal candidato a assumir o cargo de treinador do Everton, avança a imprensa inglesa. Segundo o 'Mirror', o antigo médio do Chelsea foi quem mais impressionou o dono dos toffees, Farhad Moshiri, na ronda de entrevistas entretanto feita, e deixou Vítor Pereira para segundo plano.O técnico português chegou a ser primeira escolha mas terá agora ficado para trás. De acordo com a 'Sky Sports', o Everton anunciará em breve o novo técnico, que deverá assim ser Frank Lampard.Recorde-se que Vítor Pereira foi contestado publicamente pelos adeptos do Everton, que deixaram claro que não queriam o técnico português. Algo que motivou, na quarta-feira, uma reação do próprio: "É a primeira vez que vejo este tipo de coisas. Nunca na minha carreira tive estes comentários por mim. O meu currículo fala por mim. O clube não está bem, e eu percebo a situação, mas temos de usar esta paixão dos adeptos para trazer coisas positivas, porque eles também são capazes de ganhar jogos. Agora, a paixão pode ser positiva ou negativa e esse vai ser o principal desafio do novo treinador", afirmou Vítor Pereira à 'Sky Sports'.