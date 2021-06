Lucas Digne: «Ancelotti consegue alterar o sistema de jogo num estalar de dedos»

Lucas Digne, lateral do Everton que vai representar a França no Euro'2020, aproveitou uma entrevista ao jornal 'L'Équipe' para tecer rasgados elogios ao seu ex-treinador, Carlo Ancelotti, que trocou o Everton pelo Real Madrid. O internacional francês considera que o técnico é um grande estratega e um dos melhores que já o orientou.





"Analisa muito bem os rivais, lê muito bem os jogos. Tenta adaptar-se aos jogadores que tem à sua disposição. Pode alterar o seu sistema durante um jogo num estalar de dedos. E, acima de tudo, sabe explicar muito bem aos jogadores aquilo que quer. A sua mensagem transmite-se muito facilmente", começou por dizer Digne."Ancelotti é um bom homem e sabe transmitir a sua mensagem com humor. Durante a pandemia, por exemplo, não queria que fizéssemos festas. Disse-nos: 'Se forem fazer uma festa, convidem-me, assim consigo vigiar-vos'". "Tive grandes treinadores no que toca a discursos, mas os melhores foram Deschamps e Ancelotti. Tentam sempre motivar-te. Com Deschamps, as conversas geralmente duram 15 minutos. Sabe ser simples, mas muito eficaz. Nunca esquecerei a conversa que tivemos antes da final do Euro'2016. Fez um pequeno vídeo com as nossas famílias, foi inesquecível".Questionado acerca do treinador que mais marcou a sua carreira, o lateral francês destaca também Luis Enrique: "Todos me deram algo. É difícil. Ancelotti, seguramente, é um deles, e Luis Enrique também. Ancelotti fez-me evoluir muito, sobretudo na defesa. Quando comecei, era mais ofensivo. Não perdi isso, mas agora também estou a tentar defender bem", rematou.A França, que se encontra no mesmo grupo de Portugal para o Euro'2020, disputará a sua primeira partida na competição frente à Alemanha, no dia 15 de junho, pelas 20 horas.