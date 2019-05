Marco Silva não pensa falhar a Europa

Marco Silva nem quer ouvir falar na hipótese de o Everton não se apurar para as competições europeias da próxima temporada. A equipa de Liverpool recebe hoje o Burnley na abertura da 37ª jornada da Premier e o técnico luso foi perentório na antevisão à partida.

"Neste clube, as provas europeias têm que ser um objetivo. Há que estar sempre nas provas da UEFA. Vamos ver o que fazemos, mas temos de ter como meta disputar as competições continentais todas as épocas para crescermos como clube. Isso tem de ser um prazer, um desafio", deixou claro antes de um jogo em que não contará com André Gomes (suspenso). A duas rondas do fim do campeonato, o Everton está a quatro pontos do 7º lugar (na posse do Wolverhampton), que pode dar acesso à Liga Europa.