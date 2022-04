Mykolenko oferece camisola do Everton a família ucraniana que fugiu da guerra

| Ontem nós recebemos uma família ucraniana no Goodison, atualmente vivendo com uma família anfitriã em Merseyside, após deixar o seu país natal.



Em uma noite "simplesmente incrível", elas conheceram Mykolenko e foram presenteadas com uma camisa do jogador! pic.twitter.com/cI2SZW7ux0 — Everton (@Everton_PT) April 21, 2022

O Everton partilhou esta quinta-feira uma fotografia de Mykolenko juntamente com uma família ucraniana que ontem [quarta-feira] visitou pela primeira vez o Goodison Park, onde assistiu ao duelo com o Leicester City (1-1) para a Premier League, depois de fugir da guerra no seu país.Numa nota partilhada nas redes sociais, o clube revelou o momento em que o internacional ucraniano posou juntamente com uma mãe e um filho a segurar a sua camisola.