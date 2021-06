NES apontado à sucessão de Carlo Ancelotti no Everton

Após a saída de Ancelotti, a direção do Everton esteve ontem reunida para analisar a questão sobre o sucessor do italiano. Entre vários nomes associados aos toffees surge o de Nuno Espírito Santo. Sem clube desde que deixou o Wolves, o técnico português tem sido apontado pela imprensa inglesa como uma forte hipótese para o comando técnico do emblema de Liverpool. Além de NES, também Gerrard, David Moyes, Rafa Benítez e Antonio Conte são vistos como opções para o Everton.

NES desperta igualmente o interesse do Crystal Palace. A Sky Sports adianta que o luso segue em conversações com o dono do clube, Steve Parish, e é visto como o favorito a rumar aos londrinos.