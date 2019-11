«Os olhos de André Gomes arregalaram-se e não parava de gritar»

O momento que está a chocar o mundo do futebol: André Gomes sofre grave lesão



O Everton-Tottenham (1-1) ficou marcado pelo lance que ditou a lesão grave de André Gomes. Aos 76’, Son rasteirou em falta o médio português que embateu em Aurier, tendo aí sofrido uma fratura do tornozelo direito. De pronto, os jogadores do Tottenham aperceberam-se da gravidade da lesão e choque foi total, tendo sido muitas as reações. "Toda a gente estava triste em campo. Alguns jogadores estavam quase a chorar e o André estava em choque. Os seus olhos arregalaram-se e não parava de gritar. Tentei conversar com ele e acalmá-lo", contou Cenk Tosun.O internacional português abandonou o relvado numa maca, tendo sido encaminhado para um hospital. Mais tarde, em comunicado, o Everton confirmou a "fratura com deslocamento do tornozelo direito", ficando marcada para esta segunda-feira a cirurgia."É um momento duro para o nosso balneário. O André vai ter todo o apoio que precisa. Tenho a certeza de que ele vai regressar mais forte como futebolista e como homem, porque é um rapaz fantástico", disse o técnico Marco Silva.O incidente surgiu após um golo de Delle Alli (63’), que parecia terminar o jejum de triunfos do Tottenham fora de casa na liga, o qual dura desde janeiro, mas o Everton ainda empatou. Aos 90’+7, Tosun faturou e foi perentório: "Preferia ter perdido por 5-0 a isto. Este golo foi para ti, irmão!".Mauricio Pochettino destacou que o empate ficava para segundo plano. "O Son não pára de chorar com as consequências do lance e aproveito para desejar as melhoras ao Gomes. O importante é que recupere bem. Acho que foi injusto o Son ter visto vermelho, mas isso não interessa", disse o técnico do Tottenham. Veja aqui o desespero de Son Já a Premier League explicou que Son foi expulso "por colocar em perigo a condição física de André Gomes".