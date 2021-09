Solomón Rondón reforça Everton por duas épocas

O avançado venezuelano Solomón Rondón é reforço do Everton até ao final da época 2022/23, anunciou o emblema inglês.

"Solomón Rondón transferiu-se a custo zero dos chineses do Dalian Professional para o Everton, tendo assinado um contrato de dois anos com uma terceira temporada de opção", lê-se no comunicado divulgado no site oficial dos toffees.

Internacional venezuelano em 83 ocasiões, com 31 golos marcados, Rondón, de 31 anos, vai de novo ser treinado por Rafa Benítez, depois de ter jogado às ordens do técnico espanhol, em 2018/19, pelo Newcastle United, emblema pelo qual marcou 11 golos e rubricou sete assistências em 32 jogos para o principal campeonato inglês.

Depois da estreia como sénior no Aragua, do país natal, em 2006/07, o avançado rumou a Espanha para jogar no Las Palmas (2008 a 2010) e no Málaga (2010 a 2012).

Solomón Rondón representou ainda os russos do Rubin Kazan (2012/13 e 2013/14) e do Zenit (2014/15 a 2015/16), os ingleses do West Bromwich, entre 2015/16 e 2017/18, e os chineses do Dalian Professional entre 2018 e 2021, com um empréstimo pelo meio ao CSKA de Moscovo.