Townsend e a celebração à Cristiano Ronaldo: «Dei meia hora ao melhor de todos para me envergonhar»

Causou sensação o festejo de Andros Townsend pelo golo marcado em Old Trafford no fim de semana e agora sabe-se que aquela celebração estava planeada... de véspera. Ao talkSPORT Breakfast, o jogador do Everton revelou que tudo surgiu como uma brincadeira numa conversa no balneário, mas que depois de o fazer ficou com o coração nas mãos sempre que a bola chegava ao português. Tudo porque temia... uma vingança.





"Estávamos a falar no autocarro no dia antes a caminho de Manchester. Os rapazes perguntaram-me se eu celebraria assim se marcasse. Eu disse que sim, mas eles alertaram-me para apenas o fazer caso tivesse a certeza que íamos ganhar ou se fosse numa fase final do jogo, de forma a que o Cristiano não tivesse chance para responder. Entusiasmei-me um pouco, quase caí a celebrar e depois olhei para o relógio e vi que ainda ia nos 65 minutos. Dei meia hora ao melhor de todos para me envergonhar e marcar o golo da vitória. Dali em diante, sempre que a bola ia para os pés dele pensava para mim 'vai envergonhar-me'... Felizmente não o fez", disse o extremo, que ainda partilhou a forma como convenceu CR7 a dar-lhe a camisola no final "Fixei como objetivo que não podia deixar Old Trafford sem a camisola do Cristiano Ronaldo. Vocês viram que mal acabou o jogo fui tentar com ele. Não sei bem o que estava a dizer, mas não era em inglês. Acho que seria em português e aí pedi-lhe umas quatro vezes pela camisola. Ele eventualmente acabou por aceder e disse que a daria lá dentro. Tive de esperar no balneário, mas felizmente o roupeiro trouxe-a. Vou guardar esta camisola comigo para sempre", acrescentou o jogador dos toffees, que tem em CR7 um dos seus ídolos.