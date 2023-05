Vinagre despede-se do Everton: «Fico triste por não ter tido a oportunidade de contribuir mais»

Rúben Vinagre, defesa do Sporting cedido ao Everton, recorreu esta terça-feira à sua conta de Instagram para deixar uma mensagem de despedida ao clube inglês e aos seus adeptos."Obrigado evertonians! Foi um prazer vestir esta camisola esta época. Fico triste por não ter tido a oportunidade de contribuir mais, mas fiz tudo o que foi possível. Gostava que a nossa história tivesse sido diferente mas estou muito feliz por termos conseguido manter o Everton na Premier League, vocês merecem isto e muito mais! Não tenho dúvidas de que o Everton vai voltar ao lugar que merece, é um grande clube com muita história. Obrigado a todos!", pode-se ler na publicação do defesa português.O jogador volta agora ao Sporting após um curto empréstimo de uma época aos ingleses do Everton, onde somou apenas quatro partidas.