Vinagre já fala como jogador do Everton: «Um sonho tornado realidade»

Anunciado oficialmente como reforço do Everton , num acordo de empréstimo por uma temporada, Rúben Vinagre mostrou-se satisfeito pela oportunidade de vestir a camisola dos toffees. Ao site oficial do clube de Liverpool, o lateral esquerdo assumiu que houve vários aspetos que o ajudaram a fazer a escolha, nomeadamente o treinador Frank Lampard ou Ashley Cole, um ex-lateral esquerdo que é treinador adjunto no clube."É um sonho tornado realidade juntar-me a um grande clube como o Everton. A oportunidade de poder trabalhar com jogadores muito bons e com um treinador bastante bom como o Frank Lampard deixou-me entusiasmado para assinar. O treinador é uma lenda do futebol. Todos os conhecem e a oportunidade de trabalhar e aprender com ele, mas também com alguém como Ashley Cole, um dos melhores laterais esquerdos do fuebol, é algo muito bom para mim", comentou o português, que irá envergar a camisola 29 no emblema de Goodison Park.Decisivo nesta sua decisão foi também Kevin Thelwell, diretor de futebol do Everton, que curiosamente havia sido o responsável pela ida do lateral para o Wolverhampton em 2017 - quando na altura era diretor desportivo do Wolves. "Conhece-me muito bem do período em que estivemos juntos no Wolves. Explicou-me a história do Everton e as qualidades que precisas de ter aqui, pois é um clube muito grande, onde tens de dar tudo pelos adeptos".Vinagre olhou também ao que fez no Sporting e projetou o que aí vem. "Sempre dei tudo pelos meus colegas de equipa. Quero sempre ganhar, porque esse é o único caminho. Por isso é que vim para o Everton. Para ganhar. É essa a minha característica. Sou bom com a bola, gosto de atacar e também de recuperar a posse. Gosto de fazer tudo!".A fechar, o lateral recordou os períodos em que teve o Everton como adversário. "Lembro-me que Goodison Park é um estádio muito difícil de visitar, por causa da atmosfera. Agora será bom estar do lado dos adeptos do Everton. Estou entusiasmado por começar", finalizou.Já Frank Lampard, assumiu-se entusiasmado por trabalhar com o esquerdino português. "É um jogador com experiência de Premier League, que irá dar qualidade e profundidade ao nosso plantel. É importante ter concorrência pelas posições e trazer o Rúben dá-nos mais opções", explicou o técnico.