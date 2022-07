Virgínia sobre Fábio Vieira: «Será interessante ver como vai adaptar-se ao futebol inglês»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João Virgínia concedeu no último domingo uma longa entrevista ao portal 'Goal.com', onde falou de tudo um pouco. Nessa mesma entrevista, o guarda-redes português do Everton, que na última época esteve emprestado ao Sporting, falou ainda sobre a chegada do compatriota Fábio Vieira à Premier League, assumindo o médio ex-FC Porto como um jogador "muito tecnicista"-

"É um jogador muito tecnicista, cria jogadas do nada com a bola nos pés. É um bom jogador, mas será interessante ver como é que ele vai adaptar-se ao futebol inglês porque é mais físico do que o português", disse o guardião de 22 anos.