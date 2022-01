Vítor Pereira é apontado com o principal candidato a assumir o comando técnico do Everton, mas a opção pelo técnico português não é bem vista por alguns adeptos do clube que fizeram questão de o demonstrar, manifestando preferência por Frank Lampard. E o antigo treinador do FC Porto já reagiu em declarações à Sky Sports."É a primeira vez que vejo este tipo de coisas. Nunca na minha carreira tive estes comentários por mim. O meu currículo fala por mim. O clube não está bem, e eu percebo a situação, mas temos de usar esta paixão dos adeptos para trazer coisas positivas, porque eles também são capazes de ganhar jogos. Agora, a paixão pode ser positiva ou negativa e esse vai ser o principal desafio do novo treinador", afirmou Vítor Pereira ao canal de televisão britânico.Confirmando as conversações com o Everton, o técnico que está sem clube desde que saiu do Fenerbahçe, em dezembro, admitiu a esperança em tornar-se no próximo português a trabalhar na Premier League."Acho que eles ficaram entusiasmados com o que lhes apresentei. Um estilo de jogo intenso, pressionante, com posse de bola para uma equipa confiante. É importante voltar a dar confiança a estes jogadores e, acima de tudo, unir os adeptos em volta da equipa. Foi isso que conversámos e na reunião senti que as reações foram muito positivas", frisou.Ainda assim, não espera uma decisão imediata dos responsáveis do clube inglês. "Eles têm outros candidatos e é altura de tomarem uma decisão. A mim disseram-me para aguardar agora uma decisão e ficar calmo", concluiu.