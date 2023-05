Yerry Mina de saída do Everton

Yerry Mina está de saída do Everton. O defesa não tem correspondido às expectativas do emblema de Liverpool e a sua saída no final da temporada é dada como certa. As lesões do colombiano e a pouca continuidade que teve sob diferentes treinadores são as principais razões que motivam o posicionamento do clube.Era esperado que Mina tivesse um forte impacto na defesa do Everton quando foi contratado em 2018 ao Barcelona. Contudo, passados 5 anos, o clube orientado por Sean Dyche não está satisfeito com o rendimento do jogador e não pretende renovar o contrato, de acordo com o ‘The Sun’. Ainda não é possível apurar o destino do atleta, todavia, o jogador avaliado em 12 milhões é associado ao Brasileirão.Apesar de ter 1 golo marcado, o defesa jogou apenas 4 jogos esta temporada, todos na Premier League.