Willian regressa a Inglaterra para reforçar Fulham de Marco Silva

O experiente extremo brasileiro Willian assinou por uma temporada com o Fulham, equipa recém-promovida à Liga inglesa e treinada pelo português Marco Silva, depois de um ano no Corinthians, comandado por Vítor Pereira.

"Estou feliz por estar aqui e de volta à Liga inglesa. O Fulham é um clube especial, que quer evoluir e lutar por objetivos maiores, portanto estou aqui para ajudar e mal posso esperar para começar", afirmou o brasileiro de 34 anos, em declarações reproduzidas no site oficial dos londrinos.

Com uma larga experiência na Europa, Willian, internacional pela seleção brasileira em 70 ocasiões, notabilizou-se nos ucranianos do Shakhtar e, depois de uma experiência falhada nos russos do Anzhi, viajou para Inglaterra onde esteve sete anos no Chelsea e um no Arsenal, tendo como conquistas principais duas edições da Liga Europa, duas da Ligas inglesa e uma Copa América pela canarinha.