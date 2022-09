Paris Saint Germain cede Layvin Kurzawa ao Fulham de Marco Silva

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Paris Saint Germain, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, cedeu o lateral francês Layvin Kurzawa aos ingleses do Fulham, do treinador português Marco Silva, até ao final da temporada, anunciaram os dois emblemas.

Formado no Mónaco, o internacional de 29 anos chegou à capital francesa em 2015/16, tendo conquistado quatro Ligas e cinco Taças de França, mas foi perdendo espaço e na última época disputou apenas um jogo.

Sem espaço na constelação parisiense, Kurzawa ruma agora ao recém-promovido Fulham, na primeira experiência fora de França, para partilhar balneário com os portugueses João Palhinha e Ivan Cavaleiro.