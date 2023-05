Marco Silva desejado e com cláusula de 6,9 M€

A boa campanha do Fulham nesta época de regresso à Premier League não passa despercebida a ninguém e faz crescer o interesse de outros emblemas ingleses na contratação de Marco Silva, com o West Ham à cabeça dessa lista.

O treinador português, de 45 anos, tem mais um ano de contrato com os ‘cottagers’ mas o emblema londrino já pensa ampliar essa ligação para não correr o risco de perder o técnico. Neste momento, a cláusula de rescisão de Marco Silva é de apenas 6,9 milhões de euros, valor baixo para os números normalmente envolvidos nos negócios do futebol inglês. Por isso, o Fulham está a tentar convencer o técnico a renovar contrato, subindo também o valor da cláusula de rescisão.

Recorde-se que o clube contratou Marco Silva na época passada com o objetivo de regressar ao escalão principal. Essa meta foi alcançada com a conquista do Championship, o 2º escalão de Inglaterra mas muitas vezes apontado como o 6º campeonato mais forte do velho continente, logo a seguir aos chamados Big 5. Além da subida, o técnico foi eleito o melhor do competição. Esta época Marco Silva continuou no comando e neste momento ocupa o 10º lugar da Premier League, tendo já igualado o recorde de vitórias do clube no escalão principal (14). Para o técnico português esta é a quarta aventura na liga mais desejada por jogadores e treinadores, depois de passagens por Hull City, Watford e Everton.