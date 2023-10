Andreas Pereira revela ritual bizarro que envolve... calções de Kaká

Andreas Pereira, jogador do Fulham, esteve à conversa com o ESPN Brasil e revelou um ritual que tem há vários anos e que envolve uns calções de Kaká, icónico jogador brasileiro.

"Aconteceu num jogo da Champions entre Manchester United e Real Madrid, há muitos anos. O Sir Alex Ferguson pediu aos jogadores dos sub-18 e sub-19 para serem apanha bolas, porque precisava de velocidade na reposição. E então lá fui... No final do jogo esperei para ver o kaká. Pedi-lhe a camisola mas ele já tinha oferecido. Então disse-lhe que ficava com qualquer peça, fossem os calções ou as meias", iniciou.

"Ele disse que só tinha os calções e ofereceu-me. Foi incrível. Ainda hoje os tenho num cofre. De vez em quando, antes de um jogo importante, pego neles e esfrego nas pernas, para me dar confiança", assumiu.