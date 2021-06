Marco Silva a caminho do Fulham

Marco Silva poderá estar de regresso ao ativo. O treinador português, de 43 anos, é esta quarta-feira apontado a assumir o comando técnico do Fulham, equipa que na última temporada terminou nas posições de descida da Premier League e que esta época irá, portanto, militar no Championship. A informação é avançada pelo 'The Athletic', jornal britânico que adianta que o técnico luso e o clube de Londres já têm, inclusive, um princípio de acordo. Record confirma que o treinador português está muito perto do Fulham.

A confirmar-se, este será o quarto clube inglês que Marco Silva irá orientar na carreira, depois de passagens pelo Hull City, Watford e Everton. Antes da mudança para a Terra de Sua Majestade, o treinador português orientou ainda o Estoril - onde conquistou o título da 2.ª Liga, em 2011/12 -, o Sporting - onde levantou a Taça de Portugal, em 2014/15 - e o Olympiacos - onde somou o campeonato grego, em 2015/16, ao seu palmarés.