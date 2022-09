Com Palhinha ninguém passa: português é o rei dos cortes na Premier League

?? You shall not pass ?? pic.twitter.com/nyYUK9NvaX — Premier League (@premierleague) September 7, 2022

João Palhinha é o jogador com mais cortes até ao momento na Premier League, segundo os dados divulgados esta quarta-feira pela liga inglesa.O médio defensivo do Fulham soma 19 interceções bem sucedidas e lidera a lista, com Pascal Struijk (Leeds) e Neco Williams (Nottingham) em segundo, com 17; Tyler Adams em terceiro, com 15, e Abdoulaye Doucouré quarto, com 12.