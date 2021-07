Dono do Fulham rendido a Marco Silva: «Conheci-o na semana passada e fiquei inspirado»

O dono do Fulham, Shahid Khan, destacou o trabalho realizado por Marco Silva, que diz ser a escolha certa para a formação recém-despromovida ao Championship.





"O meu compromisso com o Fulham é firme e, portanto, levo a sério a minha obrigação de oferecer aos nossos adeptos o melhor possível, dentro e fora do campo. Nos últimos dias, essa responsabilidade prendeu-se com a identificação, entrevista e contratação de um técnico que atingisse todos os nossos objetivos como clube", começou por dizer o dirigente."Conheci o Marco Silva em Portugal na semana passada e fiquei inspirado. O trabalho de Marco no futebol era evidente, mas ouvi-lo contar em detalhes as suas experiências em cada uma das suas passagens como treinador foi impressionante. O Marco também veio preparado, com um conhecimento total dos jogadores que temos e ideias sobre como podemos seguir em frente nesta temporada. Adorei a sua energia e otimismo e estou confiante de que o Marco Silva é a escolha certa para liderar o Fulham como o nosso novo treinador principal", apontou, antes de anunciar o regresso de um antigo jogador que diz muito ao clube: Luís Boa Morte."Finalmente, o Marco adicionará à sua equipa técnica um verdadeiro favorito dos adeptos. Luis Boa Morte jogou aqui, trabalhou aqui, conhece o clube e valoriza o que a insígnia do Fulham significa para os adeptos. Isso é uma vantagem para todos nós. No geral, espero que todos os que amam o Fulham estejam tão entusiasmados em receber Marco Silva no Fulham quanto eu estou orgulhoso de fazer esta escolha. Vamos, Fulham!", terminou.