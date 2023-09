Fodé Ballo-Touré apresentado no Fulham de Marco Silva

Fodé Ballo-Touré, defesa senegalês de 26 anos, é o mais recente reforço do Fulham, de Marco Silva, tendo sido apresentado esta terça-feira no clube inglês. O lateral-esquerdo chega por empréstimo de uma temporada, sem opção de compra, por parte do Milan.O internacional senegalês foi contratado pelo clube de Milão ao Monaco em 2021, mas acabou por nunca ter uma passagem de sucesso pelos rossoneri, contabilizando apenas 14 jogos, divididos entre a Serie A e a Liga dos Campeões.No Fulham, o senegalês disputará a titularidade na lateral esquerda com o norte-americano Antonee Robinson.