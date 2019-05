Fulham confirma Scott Parker como treinador principal

O antigo internacional inglês Scott Parker, que assumiu o comando interino do Fulham há três meses, foi esta sexta-feira confirmado como treinador principal da equipa londrina, que vai disputar o segundo escalão do futebol inglês (Championship) na próxima temporada."Estou encantado por ter sido nomeado treinador principal do Fulham e agradeço ao presidente por me ter confiado esta responsabilidade", afirmou Parker, de 38 anos, em declarações no site oficial do Fulham.O presidente dos londrinos, Shahid Khan, elogiou a "coragem" de Scott Parker por ter aceite esta "difícil tarefa" de assumir a equipa em fevereiro e mostrou-se confiante de que o técnico vai conseguir levar a equipa de regresso à 'Premier League'.O antigo médio, que enquanto jogador representou Charlton, Chelsea, Newcastle, West Ham e Tottenham, antes de encerrar a carreira ao serviço do Fulham, substituiu o italiano Claudio Ranieri, de forma interina, no final de fevereiro.Em nove jogos à frente do Fulham, Parker somou três vitórias e seis derrotas, não conseguindo evitar a despromoção dos 'cottagers', que ocupam o 19.º e penúltimo lugar da Liga inglesa.