Fulham contrata internacional suíço Kevin Mbabu

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O lateral-direito internacional suíço Kevin Mbabu é reforço do Fulham, do treinador português Marco Silva, com um contrato de três épocas, mais uma de opção, informou esta quarta-feira o clube da Premier League.

"O primeiro [objetivo] é ficar na Liga inglesa, instalar-me e, porque não, apontar ao top-10", disse o jogador, de 27 anos, que chega proveniente dos alemães do Wolfsburgo e custou 7,5 milhões de euros aos cofres do Fulham.

O clube, que está de regresso à Liga inglesa, depois de ter vencido na última temporada o Championship, conta no plantel com os portugueses Ivan Cavaleiro e João Palhinha, este contratado já esta época ao Sporting.