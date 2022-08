Fulham contrata Issa Diop ao West Ham

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O defesa francês Issa Diop vai jogar as próximas cinco temporadas no Fulham, treinado pelo português Marco Silva, após quatro anos no West Ham, anunciaram os dois emblemas da Premier League.

"O clube tem o prazer de confirmar a contratação de Issa Diop do West Ham United por uma taxa não revelada. O defesa de 25 anos assinou um contrato de cinco anos, vinculando-se ao Craven Cottage até o verão de 2027", pode ler-se no comunicado divulgado pelo recém-promovido à Premier League.

Diop mostrou-se "muito feliz" por se juntar ao Fulham, por quem espera triunfar, depois de ter ingressado no West Ham em 2018, ano que deixou o Toulouse, clube no qual se formou e iniciou carreira profissional.

"Estou muito feliz, muito feliz por me juntar ao Fulham. Espero que seja um capítulo muito bom da minha carreira. É tudo oficial, então estou feliz. Agora, eu só quero treinar com a equipa", manifestou, citado pelo clube londrino.

Nos cottagers, o central vai partilhar o balneário com os portugueses João Palhinha, reforço para a temporada 2022/23, e Ivan Cavaleiro.