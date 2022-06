Fulham de Marco Silva fecha estágio em Portugal com um particular frente ao Estoril

O Fulham, treinado pelo português Marco Silva, vai fechar o estágio em Portugal com um particular com o Estoril a 24 de julho, no regresso do técnico ao clube em que jogou nove anos e que depois treinou.

Em comunicado, os londrinos confirmam o Estádio António Coimbra da Mota como local do último particular de preparação em território luso, pelas 18:00 de dia 24.

Marco Silva jogou pelos canarinhos durante nove épocas e depois mostrou-se como treinador nos estorilistas, seguindo a carreira por vários emblemas até chegar ao Fulham, que na época transata subiu ao principal escalão do futebol inglês.

A equipa que conta com o português Ivan Cavaleiro disputa no Algarve jogos com o Benfica e com os franceses do Nice, no âmbito do Troféu do Algarve, em Faro, em 16 e 17 de julho.