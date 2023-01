Fulham de Marco Silva garante Cédric até julho

Cédric Soares vai representar o Fulham de Marco Silva, a título de empréstimo, até ao final da temporada, devendo a mudança ser oficializada nas próximas horas. No entanto, o Arsenal não quer perder de vista o lateral direito português e, como tal, o contrato de cedência não contempla qualquer opção de compra. Desta forma, o luso de 31 anos regressará a 1 de julho ao Arsenal, com o qual tem um vínculo válido até 30 de junho de 2024.

O Fulham vai suportar a totalidade do salário de Cédric Soares, o qual aufere, segundo a imprensa inglesa, 400 mil euros mensais. O luso deixa o líder da Premier League e muda-se temporariamente para o 7º classificado da prova muito por causa de Marco Silva. Cédric Soares aprecia bastante a metodologia e personalidade do treinador português, com quem trabalhou no Sporting em 2014/15.