Fulham de Marco Silva no topo do Championship após quarta vitória consecutiva

O Fulham, treinado pelo português Marco Silva, somou este sábado o quarto triunfo consecutivo no segundo escalão do futebol inglês, diante do Stoke City (3-0), resultado que mantém os londrinos na liderança da prova.

No Estádio Craven Cottage, em Londres, Ivan Cavaleiro foi opção, a partir do minuto 73, para o técnico luso, que viu Harry Wilson, servido pelo sérvio Mitrovic, abrir o marcador, logo aos cinco minutos.

O jamaicano Bobby Reid e Mitrovic viriam a dilatar a vantagem já no segundo tempo, aos 53 e 73, respetivamente, confirmando a quarta vitória no campeonato e consequente liderança isolada para os cottagers, com 13 pontos, ainda que, provisoriamente, uma vez que o West Bromwich, terceiro colocado, com 10, visita ainda hoje o Peterborough.

O Queens Park Rangers, que venceu por 2-0 na receção ao Coventry, ocupa o segundo lugar, com 11 pontos, conquistados em cinco jogos.