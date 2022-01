Fulham está imparável: equipa de Marco Silva volta a brilhar e nos últimos jogos marcou 19 (!) golos

A classificação do Championship não engana e as estatísticas também não. O Fulham é a equipa do momento no segundo escalão do futebol inglês, com uma liderança com 5 pontos de avanço para o Bournemouth e um registo de golos impressionante de 70 marcados e 23 sofridos... em 26 jornadas. São 2,6 golos em média por partida!19 deles foram apontados nos últimos três jogos - no espaço de apenas 7 dias -, com o mais recente a terminar com triunfo por 6-2 sobre o Birmingham, esta terça-feira. Diante do 18.º da tabela, a equipa londrina ao intervalo já vencia por 4-1, conseguindo depois na segunda metade gerir e chegar ainda à meia dúzia de golos. O luso-inglês Fábio Carvalho, com dois tiros certeiros e uma assistência foi dos melhores em campo.Antes destes 6-2, no sábado, o Fulham já tinha conseguido igual resultado diante do Bristol City e também uma goleada impressionante sobre o Reading, por 7-0. Golear, refira-se, é mesmo o verbo que esta época mais vezes é conjugado no The Cottage, já que até ao momento houve nove encontros que terminaram com vitórias por 3 ou mais golos. E a época ainda vai a meio...