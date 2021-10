Fulham goleado na visita ao Coventry

O Fulham, treinado pelo português Marco Silva, foi goleado por 4-1 na deslocação ao terreno do Coventry, num jogo da 11.ª jornada da segunda liga inglesa, desperdiçando a oportunidade de subir ao primeiro lugar da tabela classificativa.

A equipa de Marco Silva até entrou melhor na partida, e chegou à vantagem aos 18 minutos, com um autogolo de Mcfadzean, mas o Coventry deu a volta ao marcador na segunda parte, com golos de Gyokeres (47' e 70'), Godden (51'), através de pénalti, e Maatsen (61').

O Fulham, que contou com o português Ivan Cavaleiro a partir dos 68 minutos, desperdiçou a oportunidade de subir, à condição, à liderança do Championship, e está em quinto lugar, com 20 pontos, enquanto o Coventry é terceiro, com 22.