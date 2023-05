Fulham quer presentear Marco Silva com novo contrato: «Estamos muito felizes com ele»

A cumprir a primeira temporada na Premier League desde a subida consumada na última época, o Fulham de Marco Silva conseguiu terminar o campeonato na 10.ª posição, prestação que deixou Tony Khan, um dos donos do clube, contente com o trabalho desenvolvido pela equipa técnica do português.Em entrevista ao 'The Athletic', Tony Khan confirmou a intenção de querer continuar com Marco Silva "por muito tempo", revelando a possibilidade de o clube apresentar um novo contrato ao treinador, cuja ligação com o clube termina no final da próxima temporada."Eu tenho tanta estima por Marco Silva. Aconteceu tanta coisa positiva desde que ele chegou à equipa. Temos um treinador que gosta de estar no Fulham. Os jogadores gostam do treinador, o treinador gosta dos jogadores. E a título pessoal, tem sido o tempo que eu mais tenho desfrutado. Tudo se juntou para um momento realmente especial e estou muito otimista sobre o Marco Silva [ficar]. Ele está muito feliz no Fulham e nós estamos todos muito felizes com ele. Queremos que continue assim e espero que por muito tempo", disse.Marco Silva termina contrato com o Fulham a 30 de junho de 2024.